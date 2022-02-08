Черезов прокомментировал результаты индивидуальной гонки в биатлоне на Олимпиаде в Пекине

ТАСС, 8 февраля. Российские биатлонисты Максим Цветков и Александр Логинов провели индивидуальную гонку на высоком уровне, оставив неприятный осадок от гонки только непопаданием в число медалистов. Такое мнение высказал трехкратный чемпион мира и призер Игр Иван Черезов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Цветков стал лучшим из российских спортсменов в индивидуальной гонке, заняв четвертое место с одним промахом на четырех огневых рубежах. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе с двумя промахами завоевал золотую медаль, серебряным призером стал представитель Белоруссии Антон Смольский (отставание - 14,8 секунды; без промахов), бронзу выиграл норвежец Йоханнес Бё (+31,1; 2). Александр Логинов стал 10-м (+1.40,2; 3).

"Был на подъеме, когда Максим Цветков и Александр Логинов шли с нолями и боролись за первую строчку протоколов. В целом молодцы, ребята провели неплохую гонку, особенно Максим, он находится в хорошей форме по скорости, его последний промах досадный, взял паузу, не до конца смог доработать выстрел. Результат хороший, но осадок остался, потому что золотая медаль была почти в руках, как и у сборной в смешанной эстафете, промах лишил первого места, у Логинова был бы один промах на последнем рубеже, то мог бы бороться за медаль", - сказал Черезов.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.