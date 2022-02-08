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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжники Устюгов, Мальцев и Терентьев вышли в полуфинал спринта на Олимпиаде в Пекине

Полуфинальные забеги пройдут позднее во вторник

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев вышли в полуфинал спринта свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

В первом четвертьфинальном забеге Устюгов показал результат 2 минуты 51,94 секунды и занял второе место, уступив трехкратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнеса Клебо (2.51,57). Мальцев занял итоговое второе место в четвертом забеге (2.50,37), Терентьев показал второй результат в последнем, пятом забеге (2.57,93).

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в скиатлоне россиянин Александр Большунов снялся со спринта.

Полуфиналы и финал пройдут позднее во вторник.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Российский лыжник Устюгов не смог выйти в финал спринта на Олимпиаде в Пекине
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