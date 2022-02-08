Конькобежец Захаров считает, что достигнет пика формы к своим главным гонкам на Олимпиаде

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Результат российского конькобежца Руслана Захарова на дистанции 1 500 м позволяет надеяться, что спортсмену удастся выйти на пик формы к следующим гонкам на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение Захаров высказал журналистам.

Захаров на дистанции 1 500 м показал результат 1 минута 46,46 секунды и обновил личный рекорд.

"Сегодня ощущения гораздо лучше, чем были позавчера на дистанции 5 000 м. "Полуторка" для меня достаточно сложная дистанция. Но мне приятно, что я "остался при своих", 0,03 секунды - не такое уж большое улучшение, - сказал Захаров. - Позавчера просто что-то пошло не так, и поэтому я показал такой недостойный меня результат на дистанции 5 000 м, а сегодняшняя "полуторка" показала, что мы двигаемся в правильном направлении, пик нашей формы придется на те дни, на которые запланировано - на командную гонку, масс-старт".

Спортсмен также выразил уверенность, что медали у российской сборной по конькобежному спорту на этой Олимпиаде еще впереди.