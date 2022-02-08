Конькобежец Захаров рассказал о поддержке внутри российской мужской команды

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежцы в свободные часы общаются и поддерживают друг друга, несмотря на большую разницу в возрасте в команде. Об этом журналистам рассказал член сборной России Руслан Захаров.

Во вторник на Олимпиаде в Пекине проходят соревнования на дистанции 1 500 метров.

"У нас достаточно разношерстные ребята. Даня Алдошкин самый молодой (20 лет - прим. ТАСС), Саша Румянцев (35 лет - прим. ТАСС) самый взрослый. Практически 16 лет разницы. Мы сидим, пьем кофе, и Даня нам постоянно говорит: "Вот вы меня старше на 15 лет, а я старше ваших детей на 15 лет, так что есть большая вероятность, что я буду бегать с вашими детьми и рассказывать, как вы надо мной прикалывались". Поэтому мы в команде поддерживаем друг друга, стараемся не заморачиваться сильно", - сказал Захаров.