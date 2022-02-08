Рязанский губернатор запустил в соцсети челлендж в поддержку фигуристки Трусовой

ТАСС, 8 февраля. Челлендж "Трусова Саша - гордость наша" в поддержку участницы Олимпиады в Пекине, уроженки Рязани Александры Трусовой запустили в Рязанской области. Жители региона выкладывают в соцсетях видеоролики и тексты с пожеланиями удачного выступления своей землячке, сообщается на странице в соцсети "ВКонтакте" губернатора Николая Любимова.

"На днях на олимпийский лед выходит наша землячка Александра Трусова, которую весь мир называет "Русской ракетой" за ее суперэффектные, суперкрутые прыжки. <…> Саша, мы верим в тебя, мы уверены в твоей победе и в победе нашей сборной", - обратился Любимов.

Вместе с главой региона слова поддержки Трусовой высказала ее первый тренер Ольга Шевцова и юные рязанские фигуристы. Инициативу поддержали люди по всему региону. В челлендже также принимают участие представители органов власти.

Соревнования в женском одиночном катании в Пекине начнутся 15 февраля, когда девушки выступят с короткой программой. Произвольные выступления спортсменки покажут 17 февраля.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.