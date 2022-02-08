Российская лыжница Степанова не смогла выйти в финал спринта на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Вероника Степанова не сумела выйти в финал спринта свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Во втором полуфинальном забеге россиянка показала результат 3 минуты 16,22 секунды и заняла третье место. С первого места в финал вышла шведка Эмма Рибом (3.15,22).

Ранее россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак не смогли преодолеть стадию четвертьфинальных забегов, а Христина Мацокина не смогла пройти этап квалификации.

Финал спринта пройдет позднее во вторник.