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Олимпиада-2022 в Пекине

Российская лыжница Степанова не смогла выйти в финал спринта на Олимпиаде в Пекине

Спортсменка заняла третье место во втором полуфинальном забеге
Вероника Степанова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Вероника Степанова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Вероника Степанова не сумела выйти в финал спринта свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Во втором полуфинальном забеге россиянка показала результат 3 минуты 16,22 секунды и заняла третье место. С первого места в финал вышла шведка Эмма Рибом (3.15,22).

Ранее россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак не смогли преодолеть стадию четвертьфинальных забегов, а Христина Мацокина не смогла пройти этап квалификации.

Финал спринта пройдет позднее во вторник.

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