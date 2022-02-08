Ярошенко назвал промах биатлониста Цветкова в индивидуальной гонке "золотым"

ТАСС, 8 февраля. Лишний промах стал самой главной проблемой для биатлонистов сборной России Максима Цветкова и Александра Логинова на пути к пьедесталу по итогам индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Цветков стал лучшим из российских спортсменов в индивидуальной гонке, заняв четвертое место с одним промахом на четырех огневых рубежах. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе с двумя промахами завоевал золотую медаль, серебряным призером стал представитель Белоруссии Антон Смольский (отставание - 14,8 секунды; без промахов), бронзу выиграл норвежец Йоханнес Бё (+31,1; 2). Александр Логинов стал 10-м (+1.40,2; 3).

"Главная проблема сегодня - один промах, как и у других биатлонистов. Сегодня у Цветкова был золотой промах, думаю, он сам всю жизнь будет его так называть. Если говорить о результатах Логинова, то он должен был, конечно, попадать последний выстрел, даже если он промахнулся один раз, то последний просто сделал вдогонку. Может, было сильное эмоциональное напряжение, надо было дорабатывать", - сказал Ярошенко.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.