Финские хоккеистки сыграют с россиянками на Олимпиаде в медицинских масках

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Финляндии по хоккею проведет матч группового этапа олимпийского турнира против команды России в медицинских масках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

Матч сборных России и Финляндии состоится во вторник, начало - 16:10 мск.

"Сборная Финляндии уведомила IIHF, что сегодня они будут играть в масках. Это решение команды. Коллективам не запрещено играть в масках, если они этого хотят", - говорится в заявлении.

В понедельник сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как результаты тестов игроков на коронавирус не были получены своевременно. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках, на третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в них.