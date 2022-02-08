Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу Олимпиады в Пекине в спринте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо, показавший время 2 минуты 58,06 секунды. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 0,26 секунды). Терентьев проиграл победителю 1,31 секунды.