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Олимпиада-2022 в Пекине
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Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу Олимпиады в Пекине в спринте

Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Терентьев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо, показавший время 2 минуты 58,06 секунды. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 0,26 секунды). Терентьев проиграл победителю 1,31 секунды.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швеция4116
2Нидерланды3317
3Китай3205
4Норвегия3047
5Россия2349
6Австрия2327
7Словения2125
8Германия2103
9Италия1416
10Франция1405
11Канада1146
12Япония1124
13Швейцария1023
14Австралия1012
15Новая Зеландия1001
15Чехия1001
17США0505
18Белоруссия0101
19Венгрия0022
20Финляндия0011
20Польша0011
20Южная Корея0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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