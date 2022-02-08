Ткачев прокомментировал ситуацию с отдельным рейсом для хоккеистов сборной России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею не участвовали в принятии решения об отдельном рейсе на Олимпийские игры в Пекин. Об этом рассказал хоккеист сборной России Владимир Ткачев, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Первоначально 2 февраля в Пекин должен был вылететь один борт, в котором находились бы хоккейная команда, а также сборные России по сноуборду в параллельных дисциплинах, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту. Однако, как сообщили ТАСС в штабе официальной делегации, в связи с возникшей необходимостью было решено организовать отдельный рейс с хоккеистами.

"Мне кажется, что многие стали судить о ситуации, не до коынца в ней разобравшись. Я и другие ребята полетели бы в Пекин со всеми спортсменами, никакой проблемы не было. Не мы, хоккеисты, потребовали отдельный рейс. Так решило руководство сборной, у них были свои мотивы", - сказал Ткачев.

"Не было такого, что кто-то из нас, узнав, что надо будет садиться в один самолет с другими спортсменами, начал скандалить. Хоккеисты не такие. Насколько я вообще слышал, отдельный рейс для нашей команды был запланирован заранее. Впрочем, и я этой темой особо не интересовался, сужу только по тому, что читал, игроки в такие дела вообще не вмешиваются", - добавил хоккеист.

Хоккейный турнир на Олимпиаде стартует 9 февраля. Сборная России свой первый матч проведет против команды Швейцарии.