Лыжник Устюгов заявил, что Олимпиада в Пекине станет для него последней в карьере

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Олимпийские игры в Пекине станут последними в карьере двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам россиянина Сергея Устюгова. Об этом он рассказал журналистам.

Во вторник Устюгов не смог выйти в финал спринта.

"Нет, еще один олимпийский цикл я не выдержу, - сказал Устюгов. - Мое тело не выдерживает нагрузок. Последний месяц для меня был очень тяжелым, и спасибо всем докторам и массажистам, кто работает со мной. Меня на эту Олимпиаду притянули за уши".

Российский лыжник подчеркнул, что пока не будет завершать карьеру. "Я рассчитывал на медаль, хотел попасть в финал, но проиграл свой главный старт восьмилетия. Обидно, досадно, но есть и другая жизнь. Не намекаю на завершение карьеры, но начинаю задумываться, сейчас в команде я самый старый. Последние четыре года, когда меня не допустили до Олимпиады, я жил этой Олимпиадой, мечтал о личной медали", - добавил он.

Устюгову 29 лет, он является двукратным чемпионом мира. На счету лыжника также четыре серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Устюгов не участвовал в Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году, так как Международный олимпийский комитет отказал ему в приглашении на соревнования.