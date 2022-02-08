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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеистку сборной России Белякову выписали из больницы

Спортсменка присоединится к команде в матче против сборной Финляндии

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Два теста на коронавирус российской хоккеистки Людмилы Беляковой показали отрицательный результат, она выписана из больницы и присоединилась к команде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Сообщается, что Белякова выйдет сегодня в матче с командой Финляндии, который начнется в 16:10 мск.

Сборная России выступает в группе А вместе с командами Канады, США, Швейцарии и Финляндии. Российская команда идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 3 очка. Первыми идут канадки (12 очков), вторыми - американки (9 очков), четвертыми - швейцарки (3 очка), пятыми - представительницы Финляндии (0 очков).

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