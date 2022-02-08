Объекты Деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге готовы на 60%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Степень готовности всех объектов Деревни Универсиады в Екатеринбурге, в том числе общежитий, Дворца водных видов спорта и других, составляет примерно 60%. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

"Степень готовности объектов Универсиады можно оценить в 60%. У нас есть абсолютная уверенность в том, что все они будут возведены в срок, причем первые комплексы общежитий планируем сдать уже в конце 2022 года. Во Дворце водных видов спорта, в общественном центре и в двух корпусах общежитий уже закрыт тепловой контур, активно ведутся внутренние отделочные работы", - цитирует Уфимцева пресс-центр группы "Синара".

В Деревне Игр возводят пять комплексов общежитий на 11,5 тыс. спортсменов, медицинский центр, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, общественный центр с фуд-кортом и Дворец водных видов спорта площадью 60 тыс. кв. метров - самый современный плавательный комплекс Урала и Сибири.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будет разыграно 247 комплектов медалей.