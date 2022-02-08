Ковальчук рассказал, что перед Олимпиадой-2022 волнуется больше, чем в бытность игроком

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук перед стартом Олимпийских игр волнуется больше, чем во время игровой карьеры. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России по хоккею начнет олимпийский турнир матчем с командой Швейцарии 9 февраля. Ковальчук как игрок принимал участие в последних пяти Олимпиадах.

"Конечно, больше волнуется Ковальчук-менеджер - лучше выйти и играть, чем сидеть на трибуне и переживать", - сказал он.

"Мне понравилось, как прошел лагерь те две недели в Новогорске. Главное, что все живы-здоровы, есть огромное желание играть. Не надо говорить, что молодым ребятам повезло - они заслужили быть здесь, доказывают это каждый день. В таком юном возрасте приехать на Олимпиаду - это запомнится на всю жизнь", - добавил Ковальчук.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.