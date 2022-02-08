Ковальчук не опасается, что сборную России по хоккею заставят играть на Олимпиаде в масках

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук не опасается того, что команду могут заставить сыграть в масках на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение он высказал журналистам.

В масках играли женские сборные России и Канады 7 февраля, финские хоккеистки играют также в масках в матче с россиянками, который проходит в Пекине.

"Сегодня был директорат турнира, на котором сказали, что они [финские хоккеистки] не были обязаны играть в масках, поэтому, видимо, они договорились. Гарантии у нас самих никаких нет, я только знаю, что у нас все тесты отрицательные. У нас игра в 16:40, и тесты нужно сдать до 12:00", - отметил он.

Сборная России проведет стартовый матч Олимпиады с командой Швейцарии 9 февраля.