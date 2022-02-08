{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Ковальчук не опасается, что сборную России по хоккею заставят играть на Олимпиаде в масках

Россияне проведут первый матч на Играх в Пекине 9 февраля против команды Швейцарии

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук не опасается того, что команду могут заставить сыграть в масках на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение он высказал журналистам.

В масках играли женские сборные России и Канады 7 февраля, финские хоккеистки играют также в масках в матче с россиянками, который проходит в Пекине.

"Сегодня был директорат турнира, на котором сказали, что они [финские хоккеистки] не были обязаны играть в масках, поэтому, видимо, они договорились. Гарантии у нас самих никаких нет, я только знаю, что у нас все тесты отрицательные. У нас игра в 16:40, и тесты нужно сдать до 12:00", - отметил он.

Сборная России проведет стартовый матч Олимпиады с командой Швейцарии 9 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Иванова стала первой российской саночницей, выигравшей медаль Игр в личных соревнованиях
Читать полностью