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Олимпиада-2022 в Пекине

Терентьев рассказал, что перед Олимпиадой удалил с телефона Instagram

Во вторник россиянин завоевал бронзу в спринте свободным стилем на Играх в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев удалил с телефона Instagram перед стартом на Олимпиаде, поскольку переживал, что может пропустить Игры. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

Терентьев во вторник в спринте свободным стилем завоевал бронзу. В Пекин лыжник прилетел 5 февраля, на неделю позже остальной команды. Он был вынужден задержаться на сборе в Италии по причине травмы.

"Перед Олимпийскими играми, за пять дней до их окончания, я удалил приложение Instagram. Я даже не знаю, что в нем сейчас творится. Сегодня вновь скачаю его, постараюсь всем ответить. Свой аккаунт я не удалял", - сказал Терентьев.

"До этого мне Instagram не мешал, но когда я не поехал вместе со всей командой на Олимпиаду, было не по душе", - добавил он.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо, которого Терентьев обыграл в спринте классическим стилем на первом в сезоне этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Терентьеву 22 года. В Пекине он завоевал первую олимпийскую медаль в карьере. Россиянин является победителем этапа Кубка мира и двукратным чемпионом Универсиады 2019 года.

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