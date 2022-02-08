Отец лыжника Терентьева рассказал, что верил в медаль сына еще в полуфинале спринта

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Отец призера Олимпийских игр в Пекине лыжника Александра Терентьева Василий Терентьев поверил в возможность завоевания медали своим сыном еще в полуфинале спринта, хотя считал хорошим результатом уже само участие в соревнованиях такого уровня. Об этом Василий Терентьев рассказал ТАСС.

Терентьев во вторник занял третье место в спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Чемпионом стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино.

"Я поверил в медаль, когда он прошел в полуфинал. Нервных моментов в течение гонки у меня не было: я абсолютно спокойно, с горячим сердцем и холодной головой, смотрел, крепко сжимал кулаки обоих рук и говорил: "Саша, нормально". У него хорошая физическая и психологическая форма, чего я ему вчера пожелал, видел, что он достаточно спокойно, без нервов продвигается вперед", - сказал собеседник агентства.

Василий Терентьев рассказал, что следил за гонкой из дома в Нарьян-Маре по телевизору и что близкие гордились уже самим фактом участия Александра в Олимпийских играх. Отчасти олимпийская медаль в спринте стала неожиданностью, потому что, по мнению Василия Терентьева, гонки свободным стилем получаются у его сына хуже, чем классическим.

"Классический спринт - это его конек, а коньковый спринт не его конек. Учитывая это, третье место в Олимпийских соревнованиях - это высокий результат, - отметил собеседник агентства. - Результат неожиданный, надеяться, что он сразу будет в призерах, было бы легкомысленно: здесь сильнейшие спринтеры, они все специализируются на коньковом ходе. Но лично я в душе думал, что в принципе, если карты лягут, можно взять бронзу, так оно и случилось".

С победой лыжника также поздравил губернатор Ненецкого автономного округа, уроженцем которого является Терентьев, Юрий Бездудный. "Эмоции переполняют, всем нашим округом болели сегодня за Александра Терентьева. За простого парня из поселка Искателей, который поехал в Пекин, чтобы исполнить свою мечту. Как он дебютировал на Олимпийских играх, как уверенно взял бронзу, гордимся нашим олимпийцем!" - комментарий Бездудного предоставила ТАСС пресс-служба губернатора.