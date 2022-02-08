Вяльбе: российские лыжники выполнили медальный план в Пекине, но останавливаться не будут

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники на Олимпиаде в Пекине выполнили медальный план, однако это не означает, что они перестанут бороться за награды. Об этом журналистам рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Александр Терентьев во вторник в спринте свободным стилем завоевал бронзу. Для российских лыжников эта медаль стала четвертой на Играх, до этого Александр Большунов победил в скиатлоне, Денис Спицов и Наталья Непряева в той же дисциплине стали вторыми. Перед федерацией стояла задача завоевать по одной медали каждого достоинства.

"Да мне уже все сказали, что мы теперь можем ехать домой, - сказала Вяльбе. - Не дождетесь! Мы еще побегаем".

"Конечно, я довольна результатами, но мне хочется, чтобы все показали себя. Я уже видела, что Юлька [Ступак] прибавляет, но пока она выступает не так, как может".

На Олимпиаде в Пекине в лыжных гонках еще будут разыграны еще восемь комплектов наград.