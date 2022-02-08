Иванова стала первой российской саночницей, выигравшей медаль Игр в личных соревнованиях

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в личных соревнованиях.
Обладательницей золотой награды стала немка Натали Гайзенбергер, показавшая по сумме четырех попыток результат 3 минуты 53,454 секунды. Серебро завоевала ее соотечественница Анна Беррейтер, ее отставание от победительницы составило 0,493 секунды. Отставание россиянки - 1,053 секунды.
Ивановой 30 лет, она стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личных соревнованиях. На Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова завоевали золотую и бронзовые награды соответственно. Иванова представляет спортивное общество "Динамо", она также является серебряным призером Олимпиады в Сочи в эстафете, чемпионкой мира 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швеция
|4
|1
|1
|6
|2
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|3
|Китай
|3
|2
|0
|5
|3
|Германия
|3
|2
|0
|5
|5
|Норвегия
|3
|1
|4
|8
|6
|Италия
|2
|4
|1
|7
|7
|Россия
|2
|3
|5
|10
|8
|Австрия
|2
|3
|2
|7
|9
|Словения
|2
|1
|2
|5
|10
|Франция
|1
|4
|0
|5
|11
|Канада
|1
|1
|4
|6
|12
|Япония
|1
|1
|2
|4
|13
|Швейцария
|1
|0
|2
|3
|14
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|15
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|15
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|США
|0
|5
|0
|5
|18
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|19
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|20
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|20
|Польша
|0
|0
|1
|1
|20
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1