Иванова стала первой российской саночницей, выигравшей медаль Игр в личных соревнованиях

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в личных соревнованиях.

Обладательницей золотой награды стала немка Натали Гайзенбергер, показавшая по сумме четырех попыток результат 3 минуты 53,454 секунды. Серебро завоевала ее соотечественница Анна Беррейтер, ее отставание от победительницы составило 0,493 секунды. Отставание россиянки - 1,053 секунды.

Ивановой 30 лет, она стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личных соревнованиях. На Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова завоевали золотую и бронзовые награды соответственно. Иванова представляет спортивное общество "Динамо", она также является серебряным призером Олимпиады в Сочи в эстафете, чемпионкой мира 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы.