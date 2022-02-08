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Олимпиада-2022 в Пекине

Иванова стала первой российской саночницей, выигравшей медаль Игр в личных соревнованиях

Спортсменка стала обладательницей бронзовой награды
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Описание
Татьяна Иванова
© Антон Новодережкин/ТАСС
Татьяна Иванова
© Антон Новодережкин/ТАСС
Татьяна Иванова
© Антон Новодережкин/ТАСС
Татьяна Иванова
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в личных соревнованиях.

Обладательницей золотой награды стала немка Натали Гайзенбергер, показавшая по сумме четырех попыток результат 3 минуты 53,454 секунды. Серебро завоевала ее соотечественница Анна Беррейтер, ее отставание от победительницы составило 0,493 секунды. Отставание россиянки - 1,053 секунды.

Ивановой 30 лет, она стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личных соревнованиях. На Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова завоевали золотую и бронзовые награды соответственно. Иванова представляет спортивное общество "Динамо", она также является серебряным призером Олимпиады в Сочи в эстафете, чемпионкой мира 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швеция4116
2Нидерланды3317
3Китай3205
3Германия3205
5Норвегия3148
6Италия2417
7Россия23510
8Австрия2327
9Словения2125
10Франция1405
11Канада1146
12Япония1124
13Швейцария1023
14Австралия1012
15Новая Зеландия1001
15Чехия1001
17США0505
18Белоруссия0101
19Венгрия0022
20Финляндия0011
20Польша0011
20Южная Корея0011

 

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