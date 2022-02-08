Умер основатель центра образования "Самбо-70" Давид Рудман

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заслуженный мастер спорта СССР, основатель центра спорта и образования "Самбо-70" Давид Рудман умер на 79-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил президент "Самбо-70" Ренат Лайшев.

"Умер основатель "Самбо-70" Давид Рудман. Он долгое время болел раком легких. Простые мальчишки из новостроек Ясенева, Теплого Стана, Беляева, десять тысяч судеб, ребят с улиц будут вспоминать его с благодарностью и уважением к любимому великому наставнику, учителю и тренеру", - сказал Лайшев.

Рудман являлся советским самбистом и дзюдоистом, заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР по дзюдо и самбо. Он становился чемпионом мира по самбо 1973 года в Тегеране, двукратным чемпионом Европы по дзюдо (1969, 1970), шестикратным чемпионом СССР по самбо.

В структуру центра спорта и образования входит каток "Хрустальный", где тренируется группа фигуристов под руководством Этери Туберидзе.

В "Самбо-70" подготовили более 40 тыс. спортсменов, среди которых 94 заслуженных мастера спорта России, 235 мастеров спорта международного класса, более 1 200 мастеров спорта СССР и России. В их числе победители и призеры Олимпийских игр: гимнастки Виктория Листунова, Мария Пасека, Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян, фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Юлия Липницкая, дзюдоисты Александр Михайлин и Дмитрий Носов.