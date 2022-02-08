Сборная России завоевала три награды в четвертый медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три бронзовые награды в четвертый медальный день Олимпийских игр в Пекине.

Во вторник на Играх в Пекине было разыграно 10 комплектов наград. Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. Лыжник Александр Терентьев стал третьим в спринте свободным стилем. Саночница Татьяна Иванова выиграла бронзовую награду в личных соревнованиях.

В среду будет разыграно шесть комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.