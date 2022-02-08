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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России завоевала три награды в четвертый медальный день Олимпийских игр в Пекине

Во вторник сноубордист Виктор Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова завоевали бронзовые награды
Александр Терентьев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Терентьев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три бронзовые награды в четвертый медальный день Олимпийских игр в Пекине.

Во вторник на Играх в Пекине было разыграно 10 комплектов наград. Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. Лыжник Александр Терентьев стал третьим в спринте свободным стилем. Саночница Татьяна Иванова выиграла бронзовую награду в личных соревнованиях.

В среду будет разыграно шесть комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швеция4116
2Нидерланды3317
3Китай3205
3Германия3205
5Норвегия3148
6Италия2417
7Россия23510
8Австрия2327
9Словения2125
10Франция1405
11Канада1146
12Япония1124
13Швейцария1023
14Австралия1012
15Новая Зеландия1001
15Чехия1001
17США0505
18Белоруссия0101
19Венгрия0022
20Финляндия0011
20Польша0011
20Южная Корея0011

 

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