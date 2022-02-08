Сборная России завоевала три награды в четвертый медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три бронзовые награды в четвертый медальный день Олимпийских игр в Пекине.
Во вторник на Играх в Пекине было разыграно 10 комплектов наград. Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. Лыжник Александр Терентьев стал третьим в спринте свободным стилем. Саночница Татьяна Иванова выиграла бронзовую награду в личных соревнованиях.
В среду будет разыграно шесть комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швеция
|4
|1
|1
|6
|2
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|3
|Китай
|3
|2
|0
|5
|3
|Германия
|3
|2
|0
|5
|5
|Норвегия
|3
|1
|4
|8
|6
|Италия
|2
|4
|1
|7
|7
|Россия
|2
|3
|5
|10
|8
|Австрия
|2
|3
|2
|7
|9
|Словения
|2
|1
|2
|5
|10
|Франция
|1
|4
|0
|5
|11
|Канада
|1
|1
|4
|6
|12
|Япония
|1
|1
|2
|4
|13
|Швейцария
|1
|0
|2
|3
|14
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|15
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|15
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|США
|0
|5
|0
|5
|18
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|19
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|20
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|20
|Польша
|0
|0
|1
|1
|20
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1