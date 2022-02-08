Саночница Иванова заявила, что бронзовая медаль далась ей очень тяжело

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине, до последнего не была уверена в своем результате. Такое мнение она высказала ТАСС.

"Сейчас я очень счастлива, но эта медаль мне далась очень тяжело. Я до последнего не была уверена в том, что выиграю здесь медаль", - сказала Иванова.

Ивановой 30 лет, она стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личных соревнованиях. Ранее на Играх в 1980 году в американском Лейк-Плэсиде советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова завоевали золотую и бронзовые награды соответственно. Иванова представляет спортивное общество "Динамо", она также является серебряным призером Игр в Сочи в эстафете, чемпионкой мира 2019 году, восьмикратной чемпионкой Европы.