Чудинов: бронза Ивановой на Олимпиаде показала, что у российских саночниц крепкие нервы

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова, после тяжелой травмы завоевавшая на Олимпиаде в Пекине бронзовую медаль, является примером мужества, героизма и отваги. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Сергей Чудинов.

Иванова во вторник выиграла бронзовую награду Олимпиады в Пекине. Она стала первой российской саночницей, завоевавшей олимпийскую медаль в личных соревнованиях. На Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова завоевали золотую и бронзовые награды соответственно. 21 ноября 2021 года Иванова получила травму ноги во время командной гонки на первом этапе Кубка мира в Китае, врачи диагностировали у спортсменки повреждение связок и трещину в таранной кости.

"Вы не представляете, какая это история. После такой невероятной травмы человек собрался и показал результат. Это пример мужества, героизма и отваги. 42 года медали в личных соревнованиях среди женщин у нас не было на Олимпиаде, - сказал Чудинов. - Мы все очень счастливы, нервов все стоило невероятных. Расслабляться не будем, впереди двойки и эстафета".

"Мы работали не покладая рук и своих возможностей. Были ощущения, что уступаем в плане инноваций и разработок. Но у нас самого высокого уровня спортсмены. Да, соперников было тяжело догнать, но у нас нервы крепкие, особенно у женщин", - добавил он.