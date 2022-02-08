Звонарева не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева проиграла представительнице Чехии Терезе Мартинцовой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy. Соревнования проходят в концертно-спортивном многофункциональном комплексе "Сибур-Арена".

Встреча закончилась со счетом 2:6, 6:1, 6:4 в пользу Мартинцовой. В следующем круге теннисистка сыграет с победительницей матча между россиянкой Варварой Грачевой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, посеянной на турнире под третьим номером.

Звонаревой 37 лет, она занимает 82-е место в рейтинге WTA. На ее счету 12 титулов под эгидой организации. Она является финалисткой Открытого чемпионата США и Уимблдона 2010 года.

Мартинцовой 27 лет, она располагается на 42-й строчке в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во третий круг Уимблдона (2021).

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 7 февраля, эти состязания проводятся с 2003 года, с 2016 года турнир относится к категории WTA 500, его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс. Действующей победительницей соревнований является россиянка Дарья Касаткина, которая не принимает участия в соревнованиях из-за положительного результата теста на коронавирус.