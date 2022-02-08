Женская сборная Швеции по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпийских игр

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Швеции по хоккею победила команду Дании со счетом 3:1 в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр. Встреча состоялась в Пекине на арене "Укэсун".

В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Эмма Нордин (4-я минута), Лиза Юханссон (37) и Эбба Берглунд (60). У датчанок отличилась Юли Оксбьерг (35).

Победа над сборной Дании позволила шведкам набрать шесть очков и подняться на третье место в группе В по итогам всех матчей, позволяющее выйти в четвертьфинал. Первое место в группе заняли японки, набравшие девять очков, команда Чехии стала второй (7 очков), сборная Китая - четвертой (5), датчанки - пятыми (3). По регламенту турнира в плей-офф выходят все команды группы A и три лучшие команды из группы B.

В четвертьфинале сборная Швеции сыграет с командой Канады, также на этой стадии встретятся сборные США и Чехии, России и Швейцарии, Финляндии и Японии.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Российские хоккеистки в шестой раз принимают участие в олимпийском турнире. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане команда заняла четвертое место, что является лучшим результатом россиянок на Играх.