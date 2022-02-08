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Олимпиада-2022 в Пекине

Россиянки встретятся со сборной Швейцарии в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира

Российская команда с тремя очками заняла четвертое место в группе A
Женская сборная России по хоккею Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Женская сборная России по хоккею
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России со счетом 0:5 проиграла команде Финляндии в заключительном матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Пекине на Национальном стадионе.

В составе финской сборной шайбы забросили Санни Рантала (10-я минута), Мишель Карвинен (19), Йеннийна Нюлунд (28), Миннамари Туоминен (31) и Сусанна Тапани (32).

Сборная России заняла четвертое место в группе A, в четырех играх команда набрала 3 очка. В четвертьфинале россиянки встретятся с командой Швейцарии.

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Тогда, как и четыре года назад в Пхёнчхане, олимпийскими чемпионками стали американки. Победительницами других четырех турниров являются канадки. Сборные США и Канады пять раз встречались в финалах Олимпийских игр, в 2006 году в решающем матче приняли участие шведские хоккеистки.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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