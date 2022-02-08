Футболисты московского "Спартака" одержали первую победу под руководством Ваноли

ТАСС, 8 февраля. Московский футбольный клуб "Спартак" победил екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в товарищеском матче на сборах в Дубае.

В составе победителей голы забили Лукас Айртон (7-я минута), Роман Зобнин (65) и Шамар Николсон (85). Единственный гол в составе "Урала" на счету Алексея Евсеева (68). Николсон забил свой первый мяч за команду.

Победа над "Уралом" стала первой для "Спартака" в товарищеских встречах под руководством главного тренера Паоло Ваноли, ранее клуб трижды играл вничью. Итальянец возглавил московский клуб 17 декабря.

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 23 очка после 18 туров. Следующий официальный матч клуб проведет 26 февраля в чемпионате России дома против ЦСКА.

"Урал" находится на 11-м месте в чемпионате России, после 18 туров у команды 19 очков. Следующий официальный матч клуб проведет 26 февраля в чемпионате России в гостях против "Нижнего Новгорода".