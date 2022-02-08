Отец саночницы Ивановой считает, что она могла бы завоевать золото на Олимпиаде 2018 года

ПЕРМЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова, завоевавшая на Олимпиаде в Пекине бронзовую медаль, могла бы претендовать на золото на Играх в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал отец и личный тренер спортсменки Иван Иванов.

Ивановой стала первой российской саночницей, выигравшей олимпийскую награду в личных соревнованиях. До этого олимпийские медали в личных соревнованиях завоевывали советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова в 1980 года. В ноябре 2021 года Иванова заняла шестое место в личных соревнованиях на этапе Кубка мира, а по ходу командных соревнований получила травму.

"Она выполнила урок с заданием на дом, который у нее был в ноябре, когда она заняла шестое место. Не скажу, что на пятерку, но на твердую четверку. Программа максимум была на этот старт, естественно, золотая медаль, мы же реалисты", - сказал отец медалистки.

Иванов также добавил, что четыре года назад Татьяна могла выиграть на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, если бы ее допустили до соревнований. "Она там железно получила бы золотую медаль. Конечно, тяжело [после пропуска], но в нужную минуту она смогла собраться, хотя инвентарь не новый был, катались на прошлогодних санях. Но пускай они старенькие, зато надежные. Ее задача была не сорваться, пройти, и ей это удалось, я очень рад", - поделился собеседник агентства.

Ивановой 30 лет, она представляет спортивное общество "Динамо". Она является серебряным призером Олимпиады в Сочи в эстафете. Также на ее счету победа на чемпионате мира в 2019 году и восемь золотых медалей чемпионатов Европы.