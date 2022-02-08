Демченко прокомментировал выступление дочери на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Виктория Демченко смогла собраться и показать хороший результат после серьезной ошибки во втором заезде на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал отец спортсменки трехкратный призер Олимпийских игр Альберт Демченко.

Демченко во втором заезде допустила падение, после чего фактически выбыла из борьбы за медали. По итогам трех заездов она заняла 28-е место.

"Вика, к сожалению, допустила ошибку во втором заезде, на выходе из 13-го виража чуть-чуть передержала сани на стенке. Поэтому совершила ошибку, но я очень рад, что он смогла собраться и проехать третий заезд, показав хорошей результат", - сказал Демченко.

Демченко 26 лет, на ее счету бронза чемпионата мира 2020 года и две бронзовые медали на первенствах Европы.