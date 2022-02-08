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Олимпиада-2022 в Пекине

Норвежский лыжник Клебо считает Большунова фаворитом в двух гонках на Олимпиаде

По мнению норвежца, Большунов претендует на золото в гонке с раздельным стартом и командном спринте
Йоханнес Клебо Сергей Бобылев/ТАСC
Описание
Йоханнес Клебо
© Сергей Бобылев/ТАСC

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Большунов на Олимпиаде будет фаворитом в гонке с раздельным стартом и в командном спринте, где он должен выступить в паре с Александром Терентьевым. Такое мнение журналистам высказал норвежец Йоханнес Клебо после окончания спринта, в котором он завоевал первую золотую медаль Олимпиады в Пекине и четвертое в карьере.

Клебо победил в спринте свободным стилем, Большунов в день гонки отказался от участия, чтобы лучше восстановиться после воскресной победы в скиатлоне. Следующую гонку на Олимпиаде лыжники проведут в пятницу - с раздельным стартом на 15 км.

"Гонка будет очень тяжелой, Ийво [Нисканен] и Большунов будут фаворитами в пятницу. Но я приложу максимум усилий, сделаю все, что смогу. Посмотрим, как все сложится, но я отдам все силы", - сказал норвежец.

В программу лыжников также включена эстафета (13 февраля), командный спринт намечен на 16 февраля. "Соперничать с Терентьевым и Большуновым в командном спринте будет очень сложно, я бы даже назвал их фаворитами этой гонки. Жду гонки, думаю, будет весело", - отметил он.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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