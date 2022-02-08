Клебо прокомментировал решение Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо и россиянин Александр Большунов находятся в одинаковом положении после первых гонок на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение Клебо высказал журналистам.

Во вторник Клебо победил в спринте свободным стилем, Большунов в день гонки отказался выходить на старт, чтобы лучше восстановиться после победы в скиатлоне.

"Моя план остается прежним - пробежать здесь все шесть гонок, - сказал Клебо. - Посмотрим, сегодня я пока наслаждаюсь моментом, а окончательное решение приму завтра. Что касается Большунова, то он пропустил гонку сегодня, а я - в воскресенье, когда, можно сказать, прошел только половину дистанции. То есть мы в одинаковом положении".

Клебо также прокомментировал победу Большунова в скиатлоне, норвежец тогда финишировал 40-м. "Это было очень впечатляюще. Особо и сказать нечего, он приложил максимум усилий, победа абсолютно заслуженна", - сказал Клебо.