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Олимпиада-2022 в Пекине

Клебо прокомментировал решение Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине

Во вторник норвежский лыжник победил в спринте свободным стилем, россиянин в день гонки отказался выходить на старт
Йоханнес Клебо Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Йоханнес Клебо
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо и россиянин Александр Большунов находятся в одинаковом положении после первых гонок на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение Клебо высказал журналистам.

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Во вторник Клебо победил в спринте свободным стилем, Большунов в день гонки отказался выходить на старт, чтобы лучше восстановиться после победы в скиатлоне.

"Моя план остается прежним - пробежать здесь все шесть гонок, - сказал Клебо. - Посмотрим, сегодня я пока наслаждаюсь моментом, а окончательное решение приму завтра. Что касается Большунова, то он пропустил гонку сегодня, а я - в воскресенье, когда, можно сказать, прошел только половину дистанции. То есть мы в одинаковом положении".

Клебо также прокомментировал победу Большунова в скиатлоне, норвежец тогда финишировал 40-м. "Это было очень впечатляюще. Особо и сказать нечего, он приложил максимум усилий, победа абсолютно заслуженна", - сказал Клебо.

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Большунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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