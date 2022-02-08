Елисеев: Рудман был яркой личностью и оставил след в российском и мировом самбо

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заслуженный мастер спорта СССР и основатель центра спорта и образования "Самбо-70" Давид Рудман оставил след в истории отечественного и мирового самбо и направил множество детей на жизненный путь. Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации самбо, вице-президент Международной федерации самбо (FIAS) Сергей Елисеев.

Во вторник президент "Самбо-70" Ренат Лайшев сообщил ТАСС, что Рудман умер на 79-м году жизни.

"Давид Рудман создал в 1970-е годы на окраине Москвы клуб, в который пригласил всех пацанов с улицы, правильно направил их на жизненный путь. Сегодня многие мальчишки и девчонки должны быть ему благодарны за то, что стали самодостаточными людьми, он создал школу, которая до сих пор работает. У Рудмана были хорошие организаторские способности. Это действительно утрата для российского и международного самбо, в руководстве которого он работал в тяжелое время и оставил свой след, яркая личность", - сказал Елисеев.

Рудман являлся советским самбистом и дзюдоистом, заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР по дзюдо и самбо. Он становился чемпионом мира по самбо 1973 года в Тегеране, двукратным чемпионом Европы по дзюдо (1969, 1970), шестикратным чемпионом СССР по самбо.

В структуру центра спорта и образования входит каток "Хрустальный", где тренируется группа фигуристов под руководством Этери Туберидзе.

В "Самбо-70" подготовили более 40 тыс. спортсменов, среди которых 94 заслуженных мастера спорта России, 235 мастеров спорта международного класса, более 1 200 мастеров спорта СССР и России. В их числе победители и призеры Олимпийских игр: гимнастки Виктория Листунова, Мария Пасека, Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян, фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Юлия Липницкая, дзюдоисты Александр Михайлин и Дмитрий Носов.