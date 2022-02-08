Свищев: Рудман был легендарным тренером, оставившим после себя большое наследие

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заслуженный мастер спорта СССР и основатель центра спорта и образования "Самбо-70" Давид Рудман был легендарным спортсменом и наставником, который оставил после себя большое наследие. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Рудман скончался на 79-м году жизни после продолжительной болезни.

"Давид Рудман - легендарный спортсмен и наставник, - сказал Свищев. - Он создал большой спортивный центр - "Самбо-70", воспитанники которого прославляют нашу страну на мировых спортивных аренах. Уверен, что ученики этого легендарного наставника продолжат его большое дело - воспитание и подготовку не только спортсменов самого высокого уровня, но и достойных граждан своей страны. Выражаю соболезнования родным и близким Давида Львовича".

Рудман являлся советским самбистом и дзюдоистом, заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР по дзюдо и самбо. Он становился чемпионом мира по самбо 1973 года в Тегеране, двукратным чемпионом Европы по дзюдо (1969, 1970), шестикратным чемпионом СССР по самбо.

В структуру центра спорта и образования входит каток "Хрустальный", где тренируется группа фигуристов под руководством Этери Туберидзе.

В "Самбо-70" подготовили более 40 тыс. спортсменов, среди которых 94 заслуженных мастера спорта России, 235 мастеров спорта международного класса, более 1 200 мастеров спорта СССР и России. В их числе победители и призеры Олимпийских игр: гимнастки Виктория Листунова, Мария Пасека, Дарья Спиридонова, Седа Тутхалян, фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Юлия Липницкая, дзюдоисты Александр Михайлин и Дмитрий Носов.