Саночница Иванова заявила, что посвятила бронзовую медаль Олимпиады своим родителям

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Татьяна Иванова посвятила бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине своим родителям. Об этом она заявила журналистам.

Иванова стала первой российской саночницей, выигравшей олимпийскую награду в личных соревнованиях. До этого олимпийские медали в личных соревнованиях завоевывали советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова в 1980 году. В ноябре 2021 Иванова получила травму на этапе Кубка мира.

"Эту медаль я посвящаю родителям. Они на протяжении последних восьми лет после Игр в Сочи очень переживали за меня, особенно моя мама, - сказала Иванова. - Конечно, у меня есть и друзья, болельщики, которые вдохновляют нас на рекорды, тренерами была сделана очень большая работа".

Также Иванова добавила, что старалась как можно скорее восстановиться после травмы. "Когда травмировалась, понимала сроки восстановления и что не могу оставить все вот так. У меня и так пауза между Олимпийскими играми получилась 8 лет, а доводить ее до 12 - для меня это слишком тяжело. И я говорила, что нужно максимально быстро получить от врачей допуск", - сказала спортсменка.

"Сезон был тяжелый, выступила на этапе Кубка мира в Китае, травмировалась, потом лечилась. За ребятами, которые выступают, тяжело наблюдать, поддерживать, и я приняла решение, что хочу попробовать покататься. И если будут какие-то дискомфортные ощущения, мы не будем рисковать", - добавила Иванова.

Ивановой 30 лет, она представляет спортивное общество "Динамо". Она является серебряным призером Олимпиады 2014 года в эстафете. Также на ее счету победа на чемпионате мира в 2019 году и восемь золотых медалей чемпионатов Европы.