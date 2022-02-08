Бобарико: россиянки не смогли показать в матче с командой Финляндии качественный хоккей

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Женской сборной России по хоккею не хватило сил показать качественную игру в матче с командой Финляндии на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Евгений Бобарико.

Россиянки уступили команде Финляндии со счетом 0:5 в заключительной игре группового турнира.

"Мы проиграли в движении, соперник был быстрее нас, любая тактика рушится, если мы не успеваем за соперником. Где-то и свежести, уверенности в своих силах, хладнокровия не хватило", - сказал Бобарико.

"В масках играть очень сложно, мы на себе это ощутили. Если есть возможность играть без них, то мы играли, поскольку через этот матч надо было подготовиться к четвертьфиналу. Хотели показать более качественный хоккей, но силенок нам не хватило", - добавил он.