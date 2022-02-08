Матыцин: лыжник Терентьев на равных сражался с сильнейшими соперниками

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев более чем успешно дебютировал на Олимпийских играх и на равных состязался с сильнейшими соперниками. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Во вторник Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине. Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо, показавший время 2 минуты 58,06 секунды. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 0,26 секунды). Терентьев проиграл победителю 1,31 секунды.

"Поздравляю Александра Терентьева с бронзой в спринте! Результаты нашего молодого спортсмена не перестают удивлять, Александр состязался с мэтрами лыжных гонок на равных. На этапе Кубка мира в Руке Александр в спринте, пусть и классическом, обошел всех главных конкурентов наших спортсменов и стал победителем гонки, громко заявив о себе всему миру. У меня не было сомнений, что он приложит все силы и достойно выступит в Пекине", - сказал Матыцин.

"Дебют Александра на Играх прошел более чем успешно. Пусть эта первая олимпийская медаль станет для нашего лыжника стимулом к новым победам", - добавил министр.

Терентьеву 22 года, он представляет ЦСКА. В Пекине Терентьев завоевал первую олимпийскую медаль в карьере. Россиянин является победителем этапа Кубка мира и двукратным чемпионом Универсиады 2019 года.