С бронзовым отливом. Российские спортсмены завоевали три медали по итогам дня на Олимпиаде

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Сборная России во вторник выиграла три награды на Олимпиаде в Пекине. Сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе, лыжник Александр Терентьев стал также третьим в спринте свободным стилем на 1,5 км, еще одна бронза - у саночницы Татьяны Ивановой.

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35-летний Уайлд, который до сезона-2011/12 выступал за сборную США, заявил, что ему повезло на протяжении последних десяти лет жить и заниматься сноубордом в России. Спортсмен, завоевавший на Олимпиаде в Сочи две золотые медали, также сообщил, что в течение нескольких дней примет решение, завершать ли карьеру по окончании сезона. "Если быть честным, я хотел бы видеть себя с золотой медалью, - признался сноубордист. - Никогда не участвовал в заезде за бронзу, но это был очень эмоциональный момент - оказаться внизу трассы и пересечь финишную линию". Спортсмен на Олимпиаде представляет Татарстан. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что министерство обсудит возможность обращения к руководству города и республики о присуждении Виктору Уайлду звания почетного гражданина. Россиянин Дмитрий Логинов уступил Уайлду в 1/4 финала, Андрей Соболев не смог преодолеть квалификацию, Дмитрий Карлагачев не вышел на старт из-за коронавируса. Российские сноубордистки София Надыршина и Полина Смоленцова в параллельном гигантском слаломе завершили борьбу на стадии 1/8 финала. Наталья Соболева, за две недели до олимпийского турнира заразившаяся коронавирусом, не смогла преодолеть квалификацию, как и Милена Быкова. "Мы еще побегаем" Усилиями Терентьева российские лыжники завоевали уже четвертую медаль на Олимпиаде: ранее золото в скиатлоне принес сборной России Александр Большунов, Денис Спицов и Наталья Непряева в той же дисциплине стали вторыми. Перед лыжниками на Игры была поставлена задача завоевать по одной награде каждого достоинства, но останавливаться на этом они не собираются.

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"Да мне уже все сказали, что мы теперь можем ехать домой. Не дождетесь! Мы еще побегаем, - подчеркнула президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Конечно, я довольна результатами, но мне хочется, чтобы все показали себя". Шанс показать себя будет: в Пекине разыграют еще восемь комплектов наград среди лыжников. Другой российский лыжник, Артем Мальцев, занял в финале пятое место (+3,59). Сергей Устюгов завершил борьбу на стадии полуфинала, где в своем забеге занял четвертое место, а олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов снялся со спринта в день гонки. В женском спринте россиянка Вероника Степанова завершила борьбу на стадии полуфинала, Наталья Непряева и Юлия Ступак уступили в четвертьфинальных забегах, а Христина Мацокина не смогла пройти этап квалификации. Первая личная награда в санях Российская саночница Татьяна Иванова по итогам четырех попыток заняла третье место в личных соревнованиях. Обладательницей золотой награды стала немка Натали Гайзенбергер, показавшая по сумме четырех попыток результат 3 минуты 53,454 секунды. Серебро завоевала ее соотечественница Анна Беррейтер, отставание которой от победительницы составило 0,493 секунды. Отставание россиянки - 1,053 секунды. Таким образом, 30-летняя Иванова стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личной дисциплине. "Сейчас я очень счастлива, но эта медаль мне далась очень тяжело. Я до последнего не была уверена в том, что выиграю здесь медаль", - призналась спортсменка. Семененко обошел Юдзуру Ханю Во вторник короткой программой начались индивидуальные соревнования в фигурном катании у мужчин. Лидерство захватил американец Натан Чен, установивший новый мировой рекорд (113,97 балла). Вторым идет японец Юма Кагияма (108,12), третьим - его соотечественник Сёма Уно (105,90). "Натан - инопланетянин, как, наверное, наша Камила Валиева, это люди, поцелованные богом", - считает серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший седьмое место (95,76). При этом он обошел двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю, не справившегося с четверным сальховом в начале программы. Марк Кондратюк, до этого уверенно выступивший в командном турнире, стал 15-м (86,11), Андрей Мозалев - 23-м (77,05). Произвольная программа запланирована на 10 февраля. Промах Цветкова Российские биатлонисты имели шансы на медали в индивидуальной гонке на 20 км. Ключевым моментом стала стрельба. Максим Цветков промахнулся последним двадцатым выстрелом, хотя до этого был безупречен. Итог - четвертое место с отставанием от победителя 34,9 секунды. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе с двумя промахами завоевал золотую медаль, серебряным призером стал представитель Белоруссии Антон Смольский (отставание - 14,8 секунды; без промахов), бронзу выиграл норвежец Йоханнес Бё (+31,1; 2). Александр Логинов стал 10-м (+1.40,2; 3), Эдуард Латыпов занял 11-е место (2.25,7; 3), Карим Халили - 34-е (+4.39,1; 4).

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Цветков после финиша признался, что этот промах последним выстрелом будет ему сниться. "В большей степени причина промаха - психология, потому что я подумал не о том, что это будет медаль, а о том, что мне по силам отстрелять чисто. Я знал, что это принесет мне высокий результат. Конечно, когда ты работаешь 19 выстрелов, то понимаешь, что это может быть ноль. Это сильно давит. Появился небольшой мандраж, к сожалению, я с ним не смог справиться", - пояснил он. Также без медалей остались российские конькобежцы, однако на дистанции 1 500 метров у мужчин шансов на награды изначально было немного. Лучшим из россиян стал Сергей Трофимов, показавший восьмой результат (1.45,32). Даниил Алдошкин (1.46,33) и Руслан Захаров (1.46,46) заняли 14-е и 15-е места соответственно. При этом Захаров улучшил личный рекорд на этой дистанции, а все члены команды отмечали, что им удается набирать форму на турнире и к главным стартам, командной гонке и масс-старту, они подойдут на пике. Финляндия оказалась недосягаема Третье крупное поражение подряд потерпела женская сборная России по хоккею. Подопечные Евгения Бобарико проиграли команде Финляндии со счетом 0:5. В четвертьфинале российская команда встретится со сборной Швейцарии, которую обыграла в первом матче группового этапа (5:2). После этого россиянки проиграли также американкам (0:5) и канадкам (1:6). Российская сборная продолжает испытывать серьезнейшие кадровые трудности из-за тестов на коронавирус, которые у одних и тех же игроков могут сначала показывать положительный результат, а затем отрицательный, и наоборот.

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В биг-эйре чемпионка мира 2021 года в этой дисциплине российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла 10-е место (122,50 балла), Ксения Орлова не смогла преодолеть квалификацию. Чемпионкой стала китаянка Гу Айлин Эйлээнь (188,25 балла), второе место заняла француженка Тесс Ледё (187,50), третье - швейцарка Матильда Гремо (182,50). В состязании горнолыжников в супергигантском слаломе, который прошел без участия россиян, победил австриец Маттиас Майер с результатом 1 минута 19,94 секунды. Второе место занял американец Райан Кокран-Сигл (отставание - 0,04 секунды), третье - Александер Омодт Кильде из Норвегии (+0,42). Победу в соревновании смешанных дуэтов по керлингу одержала команда Италии, вторыми стали норвежцы, а в матче за бронзу шведы победили сборную Великобританию. Россияне не участвовали в турнире.