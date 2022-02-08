В Москве открыли выставку в честь 100-летия гроссмейстера Авербаха

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Выставка в честь 100-летия российского гроссмейстера Юрия Авербаха открылась во вторник в Центральном доме шахматиста. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Авербаху во вторник исполнилось 100 лет. На выставке собраны фотографии и книги Авербаха. Федерация шахмат России также выпустила специальный альбом, посвященный 100-летию гроссмейстера.

"Хочу всех поблагодарить, что отмечают мой юбилей. Потому что вся моя жизнь в шахматах. Я их любил, отдал им всю свою жизнь", - сказал Авербах в видеоролике, который был представлен во время открытия выставки.

"Дорогой Юрий Львович, с радостью и восхищением поздравляю с удивительной и замечательной датой - 100-летием, немногим покоряется этот рубеж, но вы это сделали, и партия еще не закончена, - отметил в видеоролике глава Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович. - Вы являетесь свидетелем 100-летней истории советских и мировых шахмат, FIDE, организация, которую я возглавляю, моложе, чем вы, она появилась на свет на два года позже, чем вы. Вы внесли в нее огромный вклад, работая в руководстве международных шахмат. Вы достигли великих высот, играли в турнире претендентов, были чемпионом Советского Союза. Вы сделали все, чтобы на ваших трудах выросло не одно поколение молодых шахматистов".

Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году, он является старейшим гроссмейстером мира. Авербах на текущий момент занимает 1 784-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), среди российских шахматистов в рейтинге FIDE он располагается на 287-й строчке. В 1965 году он стал заслуженным мастером спорта СССР. Награжден Орденом Дружбы народов, медалями "За трудовую доблесть" и "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина".