Хоккеистка Гончаренко прокомментировала решение сборной Финляндии играть в масках

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Женскую сборную России по хоккею не волновало решение финской команды играть против них в медицинских масках в матче группового этапа Олимпиады. Такое мнение журналистам высказала защитник российской команды Ангелина Гончаренко.

Россиянки уступили в заключительном матче группового этапа команде Финляндии со счетом 0:5. Победительницы играли в медицинских масках.

"И мы, и они сдали отрицательные тесты. Это их проблемы", - сказала Гончаренко.

Гончаренко ранее пропустила матч с командой Канады. "Перед игрой с США был отрицательный тест, но, может, что-то перепутали, и перед матчем с канадками пришел положительный тест. Я утром сдала тест и вечером был отрицательный результат, но тренеры не стали рисковать и не поставили меня на игру", - сказала она.

Также хоккеистка прокомментировала предстоящий четвертьфинальный матч против команды Швейцарии. "Будем стараться делать все возможное, главное, надо больше бросать и выкладываться полностью, выполнять тренерское задание. Думаю, мы можем хорошо сыграть и, главное, играть в полную силу", - отметила она.

В четвертьфинале канадские хоккеистки сыграют со шведками, американки встретится с командой Чехии, а сборная Финляндии проведет матч против японок.