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Шахматные турниры

Чемпион мира по шахматам Карлсен поздравил Авербаха со 100-летним юбилеем

Старейшему гроссмейстеру мира во вторник исполнилось 100 лет

ТАСС, 8 февраля. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен поздравил старейшего гроссмейстера мира россиянина Юрия Авербаха со 100-летним юбилеем. Текст поздравления Карлсен разместил на своей странице в Twitter.

Авербаху во вторник исполнилось 100 лет.

"В последнее время с удовольствием читаю книги о старых советских шахматных чемпионатах. Примечательно, что ключевая часть этой истории все еще жива и процветает. Со 100-летием [Юрий Аврах]!" - написал Карлсен.

Авербах является чемпионом СССР 1954 года, а также победителем многих международных турниров и почетным членом Международной шахматной федерации (FIDE). Авербах - старейший из ныне живущих гроссмейстеров в мире. В 1952 году он получил звание гроссмейстера, в 1965-м стал заслуженным мастером спорта СССР. Награжден Орденом Дружбы народов, медалями "За трудовую доблесть" и "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина".

К 100-летнему юбилею шахматиста в 2022 году вышла книга Дмитрия Олейникова "Юрий Львович Авербах - старейший гроссмейстер мира", в Москве открыли выставку его фотографий и книг.

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Шахматные турниры
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