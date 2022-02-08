Чемпион мира по шахматам Карлсен поздравил Авербаха со 100-летним юбилеем

ТАСС, 8 февраля. Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен поздравил старейшего гроссмейстера мира россиянина Юрия Авербаха со 100-летним юбилеем. Текст поздравления Карлсен разместил на своей странице в Twitter.

Авербаху во вторник исполнилось 100 лет.

"В последнее время с удовольствием читаю книги о старых советских шахматных чемпионатах. Примечательно, что ключевая часть этой истории все еще жива и процветает. Со 100-летием [Юрий Аврах]!" - написал Карлсен.