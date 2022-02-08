Промоутер: боксер Джошуа отказался от отступных и проведет реванш с Усиком в мае

ТАСС, 8 февраля. Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в мае. Об этом сообщил представляющий интересы Джошуа промоутер Эдди Хирн, комментарий которого приводит BBC.

В сентябре 2021 года Джошуа проиграл Усику в 12-раундовом поединке в Лондоне, сложив с себя полномочия чемпиона мира по трем престижным версиям. В контракте на бой был прописан пункт о матч-реванше. 10 октября Хирн сообщил стриминговому сервису DAZN, что бой-реванш между боксерами состоится в начале весны 2022 года. 24 января британское издание The Telegraph сообщило, что Джошуа готов принять £15 млн (около €18 млн - прим. ТАСС) отступных, чтобы дать Усику встретиться с обладателем пояса Всемирного боксерского совета (WBC) британцем Тайсоном Фьюри.

"Джошуа предпочитает провести реванш с Усиком, - сказал Хирн. - Этот поединок вы увидите в мае. Великобритания, США, страны Ближнего Востока - у нас есть предложения по всему миру, но мне бы хотелось провести бой в Великобритании".

35-летний Усик не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). В активе 32-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом), два поражения.