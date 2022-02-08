Хоккеист Овечкин признался, что перенес сложный период, восстанавливаясь от коронавируса

ТАСС, 8 февраля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин сожалеет о пропущенных матчах и считает сложным период восстановления от коронавируса. Его комментарий приводит приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

Овечкин попал в ковид-протокол "Вашингтона" 2 февраля и пропустил игру против "Эдмонтона", а также Матч всех звезд, на который он был заявлен капитаном команды Столичного дивизиона.

"Безусловно, я и сам хотел сыграть в Матче звезд и точно так же перед этим хотел сыграть против "Эдмонтона". Был сложный период, особенно для моей супруги. Но таковы правила, ничего не поделаешь. Я переболел коронавирусом без симптомов и сейчас чувствую себя хорошо", - сказал Овечкин.

Также Овечкин отметил, что его участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса", который пройдет в среду, зависит от решения главного тренера Питера Лавиолетта.

Овечкину 36 лет, в текущем сезоне он провел 46 матчей, в которых набрал 58 очков (29 шайб + 29 результативных передач). Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в составе команды стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

"Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, после 47 матчей у команды 59 очков. Игра против "Коламбуса" пройдет 9 февраля.