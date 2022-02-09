Волейболисты петербургского "Зенита" победили "Бенфику" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 9 февраля. Петербургский волейбольный клуб "Зенит" в гостях победил лиссабонскую "Бенфику" в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:16, 25:18, 25:16) в пользу российской команды. В предыдущей игре против "Бенфики" петербургский клуб также одержал победу со счетом 3:0 (25:19, 25:16, 25:23).

После четырех туров "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице группы D, в активе команды три победы в четырех матчах. Лидирует в группе "Берлин" с тремя победами в трех матчах, третье место занимает сербская "Войводина" (1 победа; 3 игры), "Бенфика" замыкает квартет (0; 4). Игра четвертого тура между "Войводиной" и "Берлином" пройдет 9 февраля в Сербии.

В четвертьфинал турнира выходят команды, занявшие первые места в своих группах, а также три лучших клуба, которые станут вторыми.

"Зенит" занимает третье место в чемпионате России, одержав 11 побед в 14 встречах. Следующий матч в чемпионате страны петербургский клуб проведет в гостях против "Динамо" из Ленинградской области 12 февраля.