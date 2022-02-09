"Интер" вышел в полуфинал Кубка Италии по футболу

ТАСС, 9 февраля. Футбольный клуб "Интер" дома победил "Рому" со счетом 2:0 в четвертьфинале Кубка Италии.

Забитыми голами отметились Эдин Джеко (1-я минута) и Алексис Санчес (68). Соперником "Интера" в полуфинале станет победитель встречи между "Миланом" и "Лацио".

"Интер" в третий раз подряд вышел в полуфинал Кубка Италии. Клуб является семикратным обладателем трофея, в последний раз он выигрывал трофей в 2011 году.

"Интер" занимает первое место в чемпионате Италии, после 23 матчей у команды 53 очка. Следующую игру в первенстве страны клуб проведет 12 февраля в гостях против "Наполи". "Интер" является действующим чемпионом Италии.