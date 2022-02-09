Шайба Кузнецова с передачи Овечкина не помогла "Вашингтону" одолеть "Коламбус" в матче НХЛ

В составе победителей отличились Патрик Лайне (30-я и 40-я минуты), Адам Боквист (33), Трей Фикс-Волански (43) и Бун Дженнер (60). У "Вашингтона" шайбы забросили Гарнет Хэтэуэй (18), Ник Дауд (21), Евгений Кузнецов (36) и Том Уилсон (58).

В матче принял участие Александр Овечкин, который ранее был выведен из ковид-протокола. В активе нападающего результативная передача в эпизоде с голом Кузнецова. Российский вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов появился на льду в начале третьего периода и сумел отразить шесть бросков.

Кузнецов забросил 15-ю шайбу в текущем сезоне, также на его счету 31 голевая передача. Овечкин набрал 59 очков (29 голов + 30 передач) за 47 игр. Их одноклубник Дмитрий Орлов и выступающие за "Коламбус" защитник Владислав Гавриков и форвард Егор Чинахов не сумели отличиться.

"Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 59 очков в 48 матчах. "Коламбус" идет следом на пятой сточке, на счету команды 43 очка после 44 игр. Следующий матч "Вашингтон" проведет на выезде против "Монреаля" 11 февраля. "Коламбус" в тот же день в гостях сыграет против "Баффало".

В других матчах дня "Оттава" обыграла "Каролину (4:3), российский форвард проигравшей команды Андрей Свечников забросил одну шайбу, "Питтсбург" оказался сильнее "Бостона" (4:2), "Нью-Джерси" разгромил "Монреаль" (7:1).