На Олимпиаде в Пекине выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили пять новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в среду.

8 февраля в Китай прибыло 205 человек, из них 128 спортсменов и официальных лиц и 77 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлено пять новых случая заражения, три - среди атлетов и официальных лиц, два - среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.