{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

На Олимпиаде в Пекине выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Трое заболевших - спортсмены и официальные лица Олимпийских игр

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили пять новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в среду.

8 февраля в Китай прибыло 205 человек, из них 128 спортсменов и официальных лиц и 77 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлено пять новых случая заражения, три - среди атлетов и официальных лиц, два - среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Главный тренер россиян поделился ожиданиями от выступления экипажей саней-двоек на Играх
Обладатели олимпийских наград определятся в среду
Читать полностью