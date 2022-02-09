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Олимпиада-2022 в Пекине

В МОК не смогли объяснить причины переноса церемонии награждения фигуристов

Церемония награждения призеров командного турнира должна была состояться во вторник

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не располагает информацией о причинах переноса церемонии награждения по итогам командного турнира у фигуристов. Об этом журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

"Я не могу почти ничего сказать об этом. Единственное, что нам известно, что требуется консультация по юридическим вопросам с федерацией. Как только появятся какие-то свежие данные, мы тут же вам сообщим", - сказал Адамс.

Церемония награждения командного турнира по фигурному катанию должна была состояться во вторник в 16:05 мск, однако была перенесена. Сборная России выиграла соревнования, на втором месте расположились спортсмены из США, третью строчку заняли японцы.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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