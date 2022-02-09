В оргкомитете сообщили, что внутри "пузыря" на Олимпиаде нет случаев передачи коронавируса

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Организаторы Олимпиады в Пекине пока не зафиксировали случаев передачи коронавируса от человека к человеку внутри "пузыря". Об этом журналистам заявил заместитель директора оргкомитета Олимпиады по контролю за пандемией Хуан Чунь.

"В пределах "пузыря" случаев передачи заразы от человека к человеку нет. Что касается конкретных спортсменов, то это не случаи, когда они подцепили заразу в пределах "пузыря". Видимо, они ее подцепили до того, как прилетели в Китай", - сказал он.

За последние сутки власти Китая выявили пять новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине, из них два - внутри "пузыря".