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Олимпиада-2022 в Пекине

В оргкомитете сообщили, что внутри "пузыря" на Олимпиаде нет случаев передачи коронавируса

За последние сутки было выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Организаторы Олимпиады в Пекине пока не зафиксировали случаев передачи коронавируса от человека к человеку внутри "пузыря". Об этом журналистам заявил заместитель директора оргкомитета Олимпиады по контролю за пандемией Хуан Чунь.

"В пределах "пузыря" случаев передачи заразы от человека к человеку нет. Что касается конкретных спортсменов, то это не случаи, когда они подцепили заразу в пределах "пузыря". Видимо, они ее подцепили до того, как прилетели в Китай", - сказал он.

За последние сутки власти Китая выявили пять новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине, из них два - внутри "пузыря".

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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