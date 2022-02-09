"Ванкувер" обыграл Аризону в матче НХЛ. Подколзин отдал результативную передачу

ТАСС, 9 февраля "Ванкувер" со счетом 5:1 дома обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Конор Гарленд (24-я минута), Бо Хорват (25), Элиас Петтерссон (27), Джей Ти Миллер (47) и Брок Бесер (53). У проигравших отличился Лоусон Крауз (34).

В эпизоде с третьим голом "Ванкувера" российский нападающий Василий Подколзин отдал результативную передачу. 20-летний форвард, проводящий первый сезон в НХЛ, набрал 11-е (7 голов + 4 передачи) очко в 44 матчах.

"Ванкувер" набрал 48 очков в 47 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Аризона" с 26 очками после 46 игр располагается на последнем, восьмом месте в Центральном дивизионе. В следующем матче "Ванкувер" в ночь на 10 февраля примет "Нью-Йорк Айлендерс", а "Аризона" в тот же день на выезде сыграет с "Сиэтлом".

В других матчах игрового дня "Виннипег" победил "Миннесоту" со счетом 2:0, а "Вегас" оказался сильнее "Эдмонтона" (4:0).