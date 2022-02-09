Чернышенко: в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 145 спортивных объектов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Открытие 145 многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов планируется в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Среди наиболее крупных спортивных объектов, планируемых к открытию в 2022 году, Чернышенко отметил универсальный спортивный комплекс "Президентский" в Магадане, ледовую арену с полем для керлинга во Владивостоке, многофункциональную ледовую арену в Новосибирске, "Арену-Омск", а также многофункциональный спортивный комплекс в Краснодаре.

"Создание возможностей для регулярных занятий спортом является одним из приоритетов работы правительства. В этом году свои двери для профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей откроют 145 новых многофункциональных спортивных комплексов, ледовых арен и бассейнов. Они появятся в более чем 50 регионах нашей страны. На их строительство из федерального бюджета будет выделено более 21 млрд рублей", - отметил Чернышенко.

"Наша основная задача, которую поставил президент, - чтобы к 2030 году спортом регулярно занимались не менее 70% россиян. В конце прошлого года благодаря проведенным мероприятиям, в том числе и открытию в рамках федпроекта "Спорт - норма жизни" 92 новых спортивных объектов, этот показатель составил 46,5%, к концу этого года в планах достичь показателя как минимум 48%. Также делать спорт доступнее будем в рамках нового федпроекта "Бизнес-спринт", он был разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив правительства. По распоряжению Михаила Мишустина в этом году на создание модульных спортивных залов и "умных" спортивных площадок регионам будет направлено 2,4 млрд рублей, а в целом до 2024 года федеральное финансирование данных работ превысит 9 млрд рублей", - добавил вице-премьер.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.